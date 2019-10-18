В Канаде тысячи потребителей оставались без света из-за непогоды

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Восточной Канаде более 30 тыс. потребителей оставались без электроснабжения из-за ливней и сильного ветра, обрушившихся на регион 17 октября, сообщает канадский телеканал CTV .

Непогода затронула провинции Квебек, Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда, где порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Компании NB Power и Maritime Electric, обеспечивающие провинции электричеством, провели ремонтные работы, однако полностью восстановить электроснабжение мешают плохие погодные условия.

Осенний шторм вызвал подтопления дорог, участков крупных магистралей. На востоке Канады выпало от 50 до 80 мм осадков, что превысило половину месячной нормы. Сообщается также о задержках и отменах авиарейсов в аэропортах региона.-0-