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09 октября 2020, 08:37

В Канаде установлен новый рекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки

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9 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 2 436, до 175 559. Об этом сообщили 8 октября в Министерстве здравоохранения страны.

Таким образом, в стране выявлено максимальное число заразившихся COVID-19 за сутки. Предыдущий был зафиксирован 6 октября - 2 363 случая. 7 октября сообщалось о 1,8 тыс. заразившихся.

В стране зарегистрировано свыше 9,5 тыс. летальных исходов, за последние 24 часа умерли 16 пациентов. Тестирование на коронавирус прошли 7,9 млн канадцев, выздоровели 147,5 тыс. человек.

В Канаде с начала сентября отмечается резкое увеличение числа заразившихся. 17 сентября выявлено свыше 1 тыс. новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая. Резкий рост числа заболевших наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио, на которые приходится более 80% всех случаев заражения вирусом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 23 сентября заявил, что страна уже столкнулась со второй волной пандемии, которая может быть хуже, чем первая, прошедшая весной.-0-

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