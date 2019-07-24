В Канаде в ДТП с двумя школьными автобусами пострадали около 70 человек

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 человек пострадали в Канаде в результате ДТП с участием двух школьных автобусов, сообщает телеканал CBC .

Инцидент произошел в провинции Квебек. Автобусы перевозили детей от 7 до 12 лет из летнего лагеря. Они врезались в резко затормозивший автомобиль и загорелись.

Все пострадавшие госпитализированы. В основном они получили легкие травмы.-0-