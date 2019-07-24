В Канаде в ДТП с двумя школьными автобусами пострадали около 70 человек

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 человек пострадали в Канаде в результате ДТП с участием двух школьных автобусов, сообщает телеканал
Инцидент произошел в провинции Квебек. Автобусы перевозили детей от 7 до 12 лет из летнего лагеря. Они врезались в резко затормозивший автомобиль и загорелись.
Все пострадавшие госпитализированы. В основном они получили легкие травмы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2624 BYN
|2.257 BYN
|2.26 BYN
|USD
|2.0225 BYN
|2.024 BYN
|2.025 BYN
|RUB
|3.2039 BYN
|3.193 BYN
|3.205 BYN