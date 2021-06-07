В Канаде водитель целенаправленно сбил семью мусульман

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио, четыре человека погибли. Сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, машина сбила семью из пяти человек, один погиб на месте, трое скончались в больнице. Выжил только девятилетний ребенок, который получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.

По указу мэра в городе объявили трехдневный траур и приспустили флаги. "Произошло массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью", - говорится в заявлении мэра, опубликованном в социальной сети.

Он отметил, что встретился с представителями мусульманской общины, чтобы выразить им соболезнования и заверить, что они могут чувствовать себя в городе в безопасности.

Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, это 20-летний мужчина. Он находится под стражей, полиция ведет расследование.-0-