6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает газета The Globe and Mail.

Мэн Ваньчжоу задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении торговых санкций Соединенных Штатов против Ирана. Обвиняемая является дочерью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместителем председателя правления компании.

Посольство Китая в Канаде уже выразило протест в связи с задержанием финансового директора Huawei , подчеркнув, что гражданка Китая не нарушила никаких законов США или Канады.

Задержание Мэн Ваньчжоу прокомментировали и в Huawei. В частности, отмечено, что компания не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях ее финансового директора. -0-