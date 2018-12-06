6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает газета The Globe and Mail.
Мэн Ваньчжоу задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении торговых санкций Соединенных Штатов против Ирана. Обвиняемая является дочерью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместителем председателя правления компании.
Посольство Китая в Канаде уже выразило протест в связи с задержанием финансового директора Huawei , подчеркнув, что гражданка Китая не нарушила никаких законов США или Канады.
Задержание Мэн Ваньчжоу прокомментировали и в Huawei. В частности, отмечено, что компания не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях ее финансового директора. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4187 BYN
|2.413 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.135 BYN
|2.128 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.1961 BYN
|318 BYN
|3.205 BYN