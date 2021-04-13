В Канаде зафиксировали первый случай образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, выявлен в Канаде. Об этом сообщает ТАСС.

Образование тромба выявлено у женщины, прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Сейчас пациентка находится дома. Данных о ее возрасте и других подробностей пока не сообщается.-0-