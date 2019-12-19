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19 декабря 2019, 22:45

В Канаде запретят рекламу электронных сигарет

Фото Wikimedia
Фото Wikimedia

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады намерены принять меры по снижению числа вейперов, сообщил телеканал CBC.

Как следует из его информации, предлагается запретить всю наружную и онлайн-рекламу вейп-продукции, как и любую другую, которую могут увидеть или услышать дети и подростки. Магазинам запретят выкладывать на прилавки электронные сигареты, а производителей обяжут на своей продукции сообщать о вреде вейпинга для здоровья. Среди обсуждаемых мер - запрет на вход в специализированные магазины людям моложе 18 лет. Более предметно предложения правительство начнет обсуждать в феврале 2020 года.

В настоящее время власти многих провинций Канады обеспокоены проблемой популярности вейпинга. В Новой Шотландии с апреля 2020 года введут запрет на продажу электронных сигарет и ароматизированной заправочной жидкости к ним, а в Онтарио с января 2020 года вступит в силу закон о полном запрете рекламы электронных сигарет в магазинах и на заправочных станциях.-0-

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