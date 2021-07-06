В Канне открывается 74-й кинофестиваль

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Лазурном берегу Франции сегодня вечером в 74-й раз откроется международный Каннский кинофестиваль с участием режиссеров, продюсеров, сценаристов, актеров из стран пяти континентов, сообщает ТАСС.

Гости поднимутся по лестнице фестивального дворца, расположенного на набережной Круазет. У входа в главный зал "Люмьер" их будут ожидать президент киносмотра Пьер Лескюр и генеральный директор Тьерри Фремо. Они приложили особенно много усилий ради того, чтобы в этом году фестиваль состоялся, несмотря на эпидемию коронавируса.

В связи с продолжающейся пандемией фестиваль проводится при строгих санитарных мерах. Так, по решению оргкомитета, для присутствия на площадках киносмотра каждые 48 часов необходимо проходить тест на коронавирус или же представить сертификат о вакцинации препаратами, утвержденными в Евросоюзе. Вентиляционное оборудование будет действовать в непрерывном режиме, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха.

Согласно распоряжению дирекции дворца, число зрителей в залах ограничено. На всей территории фестиваля посетителям строго предписано носить маски, а также регулярно пользоваться антисептическим гелем. Сенсорные диспенсеры установлены при входах во все залы. Во дворце также развернут медицинский кабинет, чтобы гарантировать гостям помощь в случае недомогания.

Устроители кинофорума просмотрели в общей сложности 2800 кинолент и отобрали для его различных программ 60 картин. Только 24 из них приглашены участвовать в основном конкурсе.

Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" - работы итальянского мэтра Нанни Моретти "Три этажа" (Tre Piani), американского постановщика Шона Пенна "День флага" (Flag Day), музыкальная картина "Аннетт" (Annette) француза Леоса Каракса, лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Непорочная дева" (Benedetta), авторская картина японца Рюсаке Хамагучи "Ты можешь водить мою машину" (Drive my car).

В основном конкурсе представлен также и новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (Petrov's flu). В главном состязании участвует лента "Купе номер шесть" (Hytti №6), поставленная финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ. Кроме того, два российских фильма - "Дело" (House arrest) Алексея Германа-младшего и "Разжимая кулаки" (Les poings desserres) Киры Коваленко - включены в программу авторского кино "Особый взгляд".

Жюри главного конкурса возглавит 64-летний американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Спайк Ли.

Первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. Гран-при - в то время главную награду смотра - жюри присудило фильму Фридриха Эрмлера "Великий перелом" (1945) о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным-старшим в главной роли. С момента основания ежегодный фестиваль не проводился лишь дважды (в 1948 и 1950 годах) из-за нехватки бюджетных средств.

В минувшем году самый известный в мире кинофорум неоднократно переносили из-за неблагоприятной санитарной обстановки. В итоге он был проведен только осенью, да и то по сокращенному сценарию с зачислением отобранных картин в официальную программу, но без присуждения наград. В традиционное время в мае фестиваль провести не удалось и в этом году - его руководители Лескюр и Фремо приняли решение отложить его до июля в надежде на то, что эпидемиологическая ситуация улучшится.-0-