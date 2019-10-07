В Канзас-Сити произошла стрельба - полиция разыскивает подозреваемых

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек. Об этом сообщила телекомпания CNN .

Компания сообщает, что информация о возможном втором подозреваемом основывается на показаниях свидетелей.

По данным CNN, стрельба велась из пистолета. Двое пострадавших к настоящему моменту уже выписаны из больницы, состояние троих оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает. В момент стрельбы ночью с 5 на 6 октября в баре было около 40 человек.-0-