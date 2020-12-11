В Карачаево-Черкесии боевик подорвал себя при попытке задержания

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевик совершил самоподрыв, пытаясь прорваться на территорию проведения оперативных мероприятий в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии (Россия), сообщает ТАСС.

"В селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета РФ.

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Личность подрывника устанавливается, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.-0-