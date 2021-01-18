В Карачаево-Черкесии лавина накрыла горнолыжную трассу, под снегом могут находиться до 12 человек

Фото управления КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности​

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкесии. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.

"В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика, где находится пункт проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек", - сообщили в экстренных службах.-0-