В Карелии горят леса на площади более 4 тыс. га

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Карелии зафиксировано 25 лесных пожаров площадью 4365 га, уже локализовано 14 очагов, сообщает ТАСС.

По данным Минприроды республики, показатели пожарной опасности, а также площади возгораний превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Впервые в истории наблюдений в республике возникла атмосферная засуха.

Пожарные из регионов Северо-Западного федерального округа России начали прибывать в Карелию для помощи в борьбе с лесными пожарами в республике. В ближайшее время в регионе начнут работать пожарные из Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, а также специалисты Невского спасательного центра.

Из-за опасности перехода огня на населенные пункты в Суоярвском районе эвакуировали жителей поселка Найстенъярви и одноименной станции, расположенной рядом. Площадь пожара достигла 800 га. Еще два крупных очага находятся в Сегежском районе, огонь здесь распространился на 600 и 70 га в Волдозерском и Попов-Порожском лесничествах. Пожары в Пряжинском районе, где горит около 1 тыс. га лесов, в настоящее время не несут угрозы населенным пунктам.-0-