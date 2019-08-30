В Карелии перевернулся автобус, есть пострадавшие

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Карелии перевернулся автобус, в котором ехали 13 учителей. Есть пострадавшие, сообщает
Авария произошла на 4 км автодороги Вялимяки – Костамоярви. По предварительным данным, водитель 1952 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, допустил съезд с проезжей части и опрокинулся в кювет.
В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 пассажиров. В пресс-службе отметили, что пять человек нуждались в помощи медиков. Сведения о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.-0-