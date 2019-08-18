В Карпатских горах погиб опытный румынский альпинист

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В карпатском горном массиве Фэгэраш (уезд Сибиу в центре страны) опытный румынский альпинист Жолт Терек сорвался со скалы и погиб, сообщает Радио Румынии .

Тело 45-летнего спортсмена было найдено возле горы Негою. Вертолет не смог приземлиться на месте происшествия, горным спасателям пришлось спускать его вниз на носилках.

Жолт Терек в этом горном районе находился один без возможности связаться с кем-то по мобильному и вызвать помощь.

Альпинист покорил многие из вершин мира, в том числе Пик 5 в гималайском районе Макалу высотой 6421 м. В 2013 году Терек возглавлял румынскую экспедицию, поднявшуюся на вершину Нангапарбат также в Гималаях высотой 8126 м, что остается крупнейшим достижением румынского альпинизма.-0-