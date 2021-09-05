В Каспийском море пропал катер - среди пассажиров трое детей

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каспийском море ищут катер, на борту которого, по предварительным данным, трое детей и четверо взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что о составе группы сообщил человек, который и заявил о ее пропаже. Информация поступила из Санкт-Петербурга, порт приписки катера находится там же.

Ранее в ГУ МЧС по Астраханской области сообщали, что группа из семи человек, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь. В последний раз они звонили родственникам 3 сентября.

По данным источника в экстренных службах, на поиски катера отправились суда из Астрахани и Махачкалы.-0-