В Каталонии в ходе очередных протестных акций пострадали 14 человек

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая акция протеста сторонников независимости Каталонии от Испании прошла 19 октября, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 14 человек. Такие цифры указаны в сообщении службы неотложной медицинской помощи автономии в Twitter.

По информации медиков, в Барселоне были травмированы 11 человек, еще трое - в Жироне. В каталонской полиции уточнили, что в ходе митингов были задержаны 13 человек.

Протесты начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступавших за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена также выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. В ходе голосования 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным. Во время различных демонстраций уже пострадали несколько сотен человек, нанесен огромный материальный ущерб.-0-