В Катаре готовятся к межафганским переговорам

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Афганистана впервые за много лет сядет за стол переговоров с движением "Талибан". Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Целью переговоров, начало которых намечено на 12 сентября в городе Доха (Катар), является прекращение многолетнего кровавого конфликта в Афганистане. Как сообщили в администрации президента Афганистана, делегацию официального Кабула на переговорах возглавит экс-глава Управления разведки Масум Станекзай. В состав делегации, которая вылетит в Катар уже 11 сентября, войдет 21 человек - представители партий и политических групп. Кроме того, в открытии переговоров примет участие премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, замглавы МИД Афганистана Ханиф Атмар, госминистр по вопросам мира Саид Мансур Надери, специальный посланник президента по вопросам мира Абдул Салам Рахими.

Как сообщают различные источники, в первый день переговоров будет определена повестка дня и принципы переговорного процесса. В церемонии открытия переговоров примет участие госсекретарь США Майкл Помпео.

Представители радикального движения "Талибан" также сообщили, что их делегация готова к переговорам.-0-