9 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Катаре начали подготовку к первым в истории государства выборам в парламент. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Катара в Беларуси.

"Катар проведет первые выборы в истории государства в Совет Шуры (парламент) в октябре 2021 года", - рассказали в дипмиссии.

Как отметил 3 ноября в своем выступлении перед Советом Шуры эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, это важный шаг к укреплению катарских парламентских традиций и развитию законодательного процесса с более широким участием граждан страны.

Выборы пройдут в соответствии с конституцией 2004 года, которая была одобрена на референдуме, проведенном в 2003 году.

По приказу шейха Тамима бин Хамада Аль Тани была сформирована специальная комиссия для подготовки к выборам в Совет Шуры.

Совет Шуры - законодательный орган государства, который получил новые полномочия на референдуме, такие как увольнение министров, утверждение национального бюджета страны и внесение проектов законодательных актов.

Согласно измененной конституции, Совет Шуры состоит из 45 членов, 30 из которых избираются, а остальные 15 назначаются эмиром.-0-