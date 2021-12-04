В Каунасе злоумышленник поджег рождественскую елку

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная рождественская елка Каунаса - второго по величине города Литвы - будет восстановлена после поджога, устроенного злоумышленником в ночь на субботу. Об этом в эфире национального радио LRT проинформировал представитель городского муниципалитета Томас Ярусявичюс, сообщает ТАСС.

"Уже через несколько часов после инцидента на Ратушную площадь пришла команда, которая работала над праздничным украшением елки. Она восстановит главный атрибут Рождества", - сказал он.

Выгорело около 15 кв.м декораций. Главным украшением елки являются более 600 изумрудных мотыльков, изготовленных из стекловолокна.

Ночью елку поджег 39-летний мужчина, плеснувший на нее горючей жидкостью. На место происшествия через пять минут прибыли пожарные расчеты, ликвидировавшие возгорание. Злоумышленник, пытавшийся скрыться на своем автомобиле, был задержан. Как сообщает полиция, он был трезв, мотивы содеянного выясняются.-0-