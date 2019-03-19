В Казахстане 45 человек отравились газом в школе

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое отравление природным газом произошло в средней школе №54 Шымкента в Казахстане, сообщает информационное агентство "Казинформ".

За помощью к врачам обратились 45 человек, в том числе 41 школьник и четверо взрослых. Они жаловались на головокружение, тошноту и кратковременную потерю сознания.

По словам главного государственного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, массовое отравление было вызвано утечкой природного газа на распределительной подстанции, находящейся в 600 м от учреждения образования.

Инцидент произошел 18 марта в 16.53 по местному времени. Из школы пришлось эвакуировать 877 учеников и 100 человек персонала учреждения.-0-