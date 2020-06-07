В Казахстане авиапассажиры со справкой об отрицательном COVID-19 смогут обойтись без карантина

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирам, прибывающим в Казахстан авиарейсами, не нужно будет отбывать карантин при условии справки об отрицательном COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного государственного врача республики Айжан Есмагамбетовой.

"Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, выданную не позднее пяти дней до даты пересечения государственной границы Республики Казахстан, не подлежат изоляции в карантинном стационаре", - говорится в документе.

В стране также планируют анкетировать прибывших из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска госграницы на железнодорожном, морском, речном транспорте, через автопереходы. У таких пассажиров будут проводить заборы материала для выявления коронавирусной инфекции в организме. "После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения", - объясняется в постановлении.

Кроме того, постановление регламентирует возможность принимать решения об усилении карантина исходя из эпидемиологической ситуации главным государственным санитарным врачам соответствующей территории, руководителям структурных подразделений министерства обороны, органам национальной безопасности и внутренних дел, управления делами президента, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Режим чрезвычайного положения в связи с пандемией вводили в Казахстане с 16 марта по 11 апреля. В некоторых регионах все еще действуют карантинные меры. Согласно актуальной статистике в стране выявлены 12 694 зараженных коронавирусом нового типа, в 7 135 случаях болезнь смогли вылечить, умерли 53 пациента с подтвержденным диагнозом.-0-