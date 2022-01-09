В Казахстане более 2,2 тыс. человек обратились к медикам, 164 погибли, в том числе трое детей

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане за время беспорядков более 2,2 тыс. человек обратились к медикам, погибли 164 человека, в том числе трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Хабар-24".

По данным Минздрава, 103 человека погибли в городе Алматы, в Кызылординской области - 21 человек, в Жамбылской области - 10 человек, в Алма-Атинской области - восемь человек.

Более 2,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью в Казахстане в связи с травмами и ранениями, полученными в результате массовых беспорядков. Больше всего пострадавших в Алматы - около 1,1 тыс. В настоящий момент в Казахстане на стационарном лечении находится 719 человек, пострадавших в результате беспорядков. Из них в тяжелом состоянии, по данным на утро 9 января, находятся 83 человека.

Среди погибших - трое несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин подтвердила случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также 4-летней девочки.-0-

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