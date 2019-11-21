В Казахстане будут наказывать за допинг не только спортсменов, но и тренеров

21 ноября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сенат Казахстана принял закон по вопросам физической культуры и спорта, который предполагает наказание не только употребивших допинг спортсменов, но и лиц, назначивших его. Об этом сообщила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

"Возникла необходимость внесения изменений и дополнений в действующее законодательство по ужесточению ответственности за нарушения антидопинговых правил, в частности, введение административной ответственности в отношении лиц, назначивших спортсмену допинг, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей (около Br2 670 - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнула Актоты Раимкулова.

Вместе с тем проектом закона за использование допинга предусматривается: дисквалификация; аннулирование спортивного результата и снятие квалификационных очков или баллов спортсмену; возврат денежного поощрения; прекращение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам; прекращение ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам и руководителям клубных команд; лишение спортивного звания; расторжение договора пользования жилищем с чемпионом и призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; исключение спортсменов, тренеров из состава сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта.-0-