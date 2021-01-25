В Казахстане будут прививать вакциной "Спутник V" местного производства с 15 февраля

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Казахстана планируют с 15 февраля начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса "Спутник V", произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Об этом сообщили сегодня в межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики, сообщает ТАСС.

"С 1 февраля 2021 года в Казахстане начнется вакцинация против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), которая произведена в России. Далее с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса", - рассказали в комиссии. Отмечается, что со второго квартала этого года планируется подключить к процессу вакцинации граждан препарат казахстанского производства QazCovid-In, который сейчас проходит третью фазу клинических испытаний.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что в Казахстане с 1 февраля начнут делать прививки от COVID-19 вакциной "Спутник V" медикам, педагогам, лицам с хроническими заболеваниями. Вакцинация будет осуществляться поэтапно по мере поступления препарата.

В конце декабря 2020 года на Карагандинском фармацевтическом комплексе началось производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Планируется, что поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. Кроме того, в марте в республике готовят запуск массового производства казахстанской вакцины от коронавируса QazCOVID-in.-0-