В Казахстане горит территория национального парка площадью 2,5 тыс. га

14 августа, Караганда /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Карагандинской области Казахстана горит Каркаралинский национальный природный парк, площадь пожара достигла 2,5 тыс. га.

"Вторые сутки спасатели области борются с пожарами в национальном парке Каркаралинска. В особо труднодоступные места вылетают вертолеты и сбрасывают воду. Однако локализовать огонь пока не удается. В связи с этим было принято решение подключить дополнительные силы: к месту пожара сегодня будут направлены 85 служащих Национальной гвардии Казахстана", - рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Карагандинской области.

В Каркаралинском районе 12 августа в 30 км к югу от поселка Егиндыбулак произошло возгорание сухой травы с переходом огня на лесостепную территорию природного парка. Для ликвидации пожара задействованы силы Департамента по ЧС, Каркаралинского национального парка, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы в количестве 169 человек и 27 единиц техники. В зоне пожара организована воздушная разведка с применением вертолета Ми-2. Местные власти объявили ЧС природного характера местного масштаба.-0-