29 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане госпитализированы 35 человек, прибывших из Китая после 6 января и почувствовавших недомогание, проинформировал главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

"Госпитализированы и изолированы в отдельные боксы на данный момент 35 человек. Из них 22 пациентам поставлен диагноз ОРВИ, четырем - грипп, в одном случае - грипп и парагрипп. Таким образом, подтверждены сезонные заболевания у 27 человек, а у остальных восьми госпитализированных мы берем и отправляем пробы для дополнительного тест-контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций. В этом центре освоена методика диагностики нового коронавируса. Также мы договорились с ВОЗ и Россией о взаимной профессиональной помощи", - заявил главный санитарный врач.

По словам Жандарбека Бекшина, с 6 января по сегодня в Казахстан из Китая прибыли 12610 граждан. Медицинские специалисты опросили 51% прибывших о наличии жалоб. Для поставки на учет каждого въехавшего из Китая гражданина, телефонный опрос продолжится.

Межведомственной комиссией при правительстве Казахстана приняты дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса на территории страны. Приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Казахстаном и КНР, а с 1 февраля - приостанавливаются пассажирские поезда, с 3 февраля - регулярное воздушное сообщение между странами и выдача виз гражданам Китая.

Также отмечается, что власти Казахстана отклонили предложение Международной федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из китайского города Дунгуан в Нур-Султан с 4 по 8 февраля, отменили проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло с 12 по 16 февраля.

Новый тип коронавируса выявлен почти во всех регионах Китая, а также в США, Канаде, Франции, Австралии, Японии, Сингапуре, Республике Корея, Малайзии, Вьетнаме и Таиланде. По последним данным, число заболевших в Китае превысило 6 тыс. человек, зафиксировано 132 летальных исхода.-0-