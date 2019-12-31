В Казахстане иностранцы смогут находиться без регистрации до 30 дней

31 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане отменили обязательную регистрацию для всех категорий иностранных граждан, находящихся в стране менее 30 суток, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон, который вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.

Теперь проинформировать миграционную службу о прибытии иностранного гостя должна принимающая сторона (гостиницы, хостелы, арендные квартиры, лечебно-профилактические учреждения и другие юридические и физические лица) в течение трех рабочих дней с момента его въезда на территорию страны. Процедура уведомления о пребывании иностранца в Казахстане максимально облегчена. На визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz необходимо заполнить сведения об иностранце, при необходимости - о его детях. Подписать заполненную форму заявки с помощью ЭЦП. Через 15 минут придет готовый документ, который будет храниться в личном кабинете гражданина.

При пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана более 30 суток принимающая сторона обязана оформить гостю разрешение на временное пребывание.-0-