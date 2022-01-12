В Казахстане из-за омикрон-штамма резко ухудшилась эпидситуация

12 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Об этом заявила министр здравоохранения республики Ажар Гиният.

"Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции характеризуется резким ухудшением. За последние сутки зарегистрировано 4810 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 79 случаев с отрицательным ПЦР-тестом. Репродуктивное число с 1 января выросло в два раза", - сообщила Ажар Гиният.

Отмечается, что заболеваемость в Казахстане за последние две недели увеличилась на 41%.

По словам главы Минздрава республики, ухудшение эпидситуации связано с "установленной циркуляцией варианта коронавируса омикрон, выраженной внутренней миграцией населения".

Согласно матрице оценки эпидситуации, в красной зоне сейчас находятся города Нур-Султан, Шымкент, Алматы и Атырауская область, в желтой - Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Мангистауская области.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 1 004 464 случая заражения коронавирусом.-0-