В Казахстане из-за пандемии доля неимущих в 2020 году может достичь 12,7%

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан из-за пандемии COVID-19 столкнулся с самыми тяжелыми экономическими потрясениями за почти два десятилетия. Об этом говорится в полугодовом обзоре Всемирного банка по экономике Казахстана, сообщает Центр новостей ООН.

Авторы доклада отмечают, что меры изоляции во время пандемии подкосили экономику Казахстана, самый тяжелый удар пришелся на бизнес в сфере услуг. Эксперты предсказывают, что в 2020 году ВВП страны сократится на 3%. Прогнозируется ухудшение показателей торговли и сокращение объемов экспорта нефти.

"Затянувшийся кризис может привести к росту числа неимущих и углублению неравенства в Казахстане. Предварительные оценки показывают, что в 2020 году уровень бедности может возрасти до 12,7%. Другими словами, в бедности в стране будут жить 800 тыс. человек", - говорится в докладе.

Основная причина такого положения - потрясения на рынке труда, а также неравный доступ к качественному образованию, особенно во время карантина.

Во Всемирном банке отмечают, что власти Казахстана приняли пакет фискальных мер по поддержке бизнеса и семей, пострадавших от кризиса. Пакет мер поможет добиться восстановления экономического роста, однако это может произойти только после отступления пандемии.-0-