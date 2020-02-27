В Казахстане из-за сильного снегопада отменены некоторые авиарейсы

27 февраля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В международном аэропорту Нур-Султана из-за сильного снегопада сегодня задерживаются 6 рейсов и 5 отменены, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ведомстве уточнили, какие рейсы задерживаются на прилет и на вылет.

По причине позднего прибытия воздушного судна из других городов на прилет задерживаются 2 рейса - авиакомпании SCAT из Москвы и авиакомпании Qazaq Air из Костаная. В связи с плохими метеоусловиями на вылет имеются задержки четырех рейсов: 1 рейс авиакомпании Air Astana в Омск, 1 рейс авиакомпании Qazaq Air в Костанай, 2 рейса авиакомпании SCAT в Улан-Батор и Москву. Отменены 2 рейса авиакомпании LOT Polish по направлению Нур-Султан - Варшава и 3 рейса авиакомпании Air Astana в Алматы, Омск и Москву.

Порывы ветра достигают 23 м/с. Аэропорт работает в штатном режиме.-0-