В Казахстане карантин будет продлен до конца июля

Касым-Жомарт Токаев. Фото КАЗИНФОРМ
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13 июля, Нур-Султан /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. В Казахстане в связи с эпидемиологической ситуацией режим карантина будет продлен еще на две недели - до конца июля. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Государственная комиссия Казахстана приняла решение о введении в стране карантина с 5 июля на 14 дней.-0-