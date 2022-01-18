В Казахстане количество погибших в результате беспорядков увеличилось до 227

18 января, Алматы /БЕЛТА - Казинформ/. В Казахстане в результате беспорядков погибли 227 человек, еще двое пострадавших скончались сегодня в больницах. Общее число умерших в медицинских учреждениях достигло 177 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният.

"Количество умерших в медорганизациях на сегодня составляет 177. Двое пациентов, находившиеся в реанимации последние три дня, умерли. У нас есть данные, что одна беременная женщина - участница беспорядков, пострадавшая во время митинга, поступила в Талгарскую ЦРБ, состояние стабильное, врачи спасли. Есть данные, что двое детей погибли в Алматы - 5 и 12 лет", - сказала Ажар Гиният во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось о 225 погибших в ходе беспорядков, 175 из которых скончались в медучреждениях. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших - 19 полицейских и военных.

По оперативным данным управлений здравоохранения в регионах, с момента введения чрезвычайного положения в стране за медицинской помощью обратились 2739 пострадавших, стационарное лечение на данный момент проходят 200 человек.-0-