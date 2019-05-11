В Казахстане началась предвыборная агитация

11 мая, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане сегодня в 18.00 (по местному времени) началась предвыборная агитация кандидатов в президенты и продлится до 8 июня.
Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала семь кандидатов в президенты: Касым-Жомарт Токаев от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), Дания Еспаева - от партии "Светлый путь", Садибек Тугел - от общественного объединения "Орлы великой степи", Толеутай Рахимбеков - от партии "Аул", Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК), Амангельды Таспихов от федерации профсоюзов Казахстана, а также Амиржан Косанов от объединенного национального патриотического движения "Судьба нации".
Предвыборную программу кандидаты предоставят сегодня вечером.
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.-0-
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