В Казахстане началось смягчение карантинных мер

17 августа, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане с 17 августа началось поэтапное смягчение карантинных мер.

Так, с сегодняшнего дня возобновят работу во всех регионах ТРЦ, крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры без бассейнов, бани и сауны, детские и взрослые образовательные центры, аттракционы на открытом воздухе.

Казахстанцы теперь могут проводить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек). Спортивные тренировки отныне разрешены и для национальных сборных, клубных команд.

С сегодняшнего дня возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках. Казахстанцы могут передвигаться и на личном автотранспорте между регионами.

С 17 августа разрешена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 80%; объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и др.).

По-прежнему сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому. Не будут открываться бары, ночные и игровые клубы, караоке, фуд-корты, кинотеатры, музеи, открытые аквапарки и прочие развлекательные заведения для детей и взрослых, городские и общественные пляжи, религиозные объекты. Также не будут работать детские оздоровительных лагеря, детские дошкольные учреждения, за исключением дежурных групп.

Остается в силе запрет на передвижение пригородных пассажирских поездов и электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов и микроавтобусов. Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в выходные дни в стране будут сохранены ограничительные меры: ограничение движения общественного транспорта, ограничение выхода на улицу лиц старше 65 лет, приостановка работы торговых домов, ТРЦ, непродовольственных и продовольственных крытых рынков, салонов красоты, парикмахерских, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, общественных бань, детских и взрослых образовательных центров.

"Почему в выходные дни мы также хотим сохранить локдаун? Первая задача перед нами - сохранить ту положительную динамику по показателям, которой достигли. Что является главным в передаче инфекции - это контакты людей. Все мы прекрасно понимаем, что в выходные дни контакты возрастают, население начинает передвигаться", - объяснила решение о сохранении жесткого карантина в выходные главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.-0-