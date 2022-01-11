В Казахстане начато более 400 досудебных расследований против участников беспорядков

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Казахстана начали 412 досудебных расследований против участников беспорядков в стране, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.

"Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам", - говорится в сообщении.

За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечен 2161 человек.

МВД Казахстана сообщило о продолжении спецоперации по обезвреживанию террористических групп и поимке преступников в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и других областях. Всего по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел. Проводятся оперативные мероприятия по сбору и фиксации доказательной базы, восстановлению хронологии событий.

Вооруженные силы продолжают оказывать содействие КНБ и МВД в проведении антитеррористической операции. Отмечается, что за минувшие сутки на блокпостах в 11 населенных пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено стрелковое и холодное оружие. Совместно с пограничной службой КНБ проводятся разведывательно-поисковые действия в горной местности с поддержкой армейской авиации. В 25 населенных пунктах военнослужащие продолжают нести службу на 105 блокпостах.-0-