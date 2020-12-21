В Казахстане начато производство вакцины "Спутник V"

21 декабря, Караганда /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане на базе Карагандинского фармацевтического комплекса дан старт производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

На базе комплекса поэтапно будет выпущено 2 млн доз вакцин. "Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Производство вакцины "Спутник V" начато согласно договоренностям между президентами Казахстана и России.-0-