В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса препаратом QazVac

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac. Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики. Такие данные приводит ТАСС.

Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом "Спутник V", не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.-0-