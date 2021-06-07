В Казахстане нарушителей самоизоляции при COVID-19 будут штрафовать на $200

7 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министерство здравоохранения Казахстана утвердило санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных коронавирусом и контактировавших с ними лиц. За неисполнение данных требований предусмотрен штраф в размере 87 510 тенге ($200).

Правила вступают в силу с 10 июня.

Нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью информационной платформы Ashyq, созданной для контроля и анализа сведений по эпидемической ситуации в стране.

"Факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении... Если гражданин, заведомо зная о своем инфицированном статусе, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей или 87 510 тенге", - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана.

В Комитете полагают, что административные штрафы позволят взять под контроль распространение среди населения опасных инфекционных заболеваний, таких как COVID-19.

Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждены 395 064 случая заболевания коронавирусом, 367 285 человек выздоровели, 4 076 скончались.-0-