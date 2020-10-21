В Казахстане назначена дата выборов в нижнюю палату парламента

21 октября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении очередных выборов в Мажилис (нижнюю палату) парламента.

Согласно указу, выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, состоятся 10 января 2021 года. Очередные выборы депутатов Мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, назначены на 11 января 2021 года.

Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут постоянно следить за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов.

В связи с назначением даты выборов президент Казахстана выступил с обращением к народу. "Серьезный экономический кризис, ставший следствием пандемии коронавирусной инфекции, охватил многие страны и негативно повлиял на всю мировую экономику. В это непростое время перед Казахстаном стоят задачи принятия эффективных антикризисных мер, обеспечения устойчивого экономического развития, социального благополучия наших граждан и повышения благосостояния народа, - отметил Касым-Жомарт Токаев. - Обновленный состав парламента и местных представительных органов сосредоточит свое основное внимание на качественном законодательном обеспечении социально-экономических реформ в нашей стране".-0-