В Казахстане отмечается День первого президента

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Казахстан празднуют День первого президента. Этот праздник отмечается в признание заслуг первого президента страны Нурсултана Назарбаева и отражает успехи и достижения суверенного Казахстана с момента обретения независимости, сообщает БЕЛТА.

1 декабря 1991 года президентом Казахстана всенародным голосованием был избран Нурсултан Назарбаев. Ранее, 24 апреля 1990 года, за его избрание на пост президента Казахской ССР проголосовали депутаты Верховного Совета. Политика Нурсултана Назарбаева консолидировала казахстанское общество и направила его силы на реализацию сформированной в стране модели развития.

Сам Нурсултан Назарбаев отнес президентские выборы 1991 года к одному из трех важнейших рубежей, пройденных Казахстаном в период обретения независимости, наряду с подписанием указа о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и принятием конституционного закона "О государственной независимости Республики Казахстан".

День первого президента, который отмечается ежегодно, был учрежден по инициативе группы депутатов Сената 14 декабря 2011 года. Парламентарии обосновали это тем, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан преодолел множество трудностей на пути становления государственности, укрепления единства нации, создания рыночной экономики. Широкие полномочия, данные первому президенту народом, позволили Нурсултану Назарбаеву в сложный исторический момент издать важнейшие государственные акты, обеспечивавшие реальный суверенитет Казахстана.

Политика президента всегда была направлена в первую очередь на поддержание мира и согласия в обществе. Благодаря ей в Казахстане сложилась своя модель национального единства, межэтнической и межконфессиональной толерантности.

В 1997 году первый президент поставил задачи в политическом, экономическом и социальном развитии страны, оформленные в стратегию развития "Казахстан-2030". Реформы, предусмотренные этим документом, были направлены на макроэкономическую стабилизацию, совершенствование законодательства, финансовой системы, социальной сферы и производственного сектора, включая демонополизацию, приватизацию и санацию предприятий. Одним из важнейших пунктов стратегии было привлечение в страну инвестиций. Согласно стратегии были реализованы стабилизационные программы, улучшена транспортная инфраструктура, создан Национальный фонд и начата евразийская экономическая интеграция.

В декабре 2012 года, выступая с очередным Посланием народу, президент Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном завершении плана "Казахстан-2030" и принятии новой национальной стратегии до 2050 года. Он поставил задачу: Казахстан к 2050 году должен войти в число 30 самых развитых государств мира. И указал пути достижения этой цели.

Роль и заслуги Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана по достоинству оценены страной. В 2010 году парламент Казахстана законодательно наделил Нурсултана Назарбаева статусом первого президента - лидера нации с правом до конца жизни сохранять властные полномочия.-0-