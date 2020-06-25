В Казахстане по пригороду Актау гуляла львица

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25 июня, Актау /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. По пригороду областного центра Актау Мангистауской области Казахстана свободно передвигалась львица. Звонок об этом поступил в службу спасения утром 25 июня.
Как сообщили в департаменте полиции региона, незамедлительно на вызов выехали руководство департамента полиции, природоохранная полиция управления местной полицейской службы департамента полиции и сотрудники батальона патрульной полиции. Львицу поймали. Она совершенно здорова.
В данный момент выясняются обстоятельства, откуда появилось животное.-0-