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В Казахстане при крушении военного вертолета погибли 13 человек

В мире 28.03.2019 | 07:50
Фото Казинформ
Фото Казинформ

28 марта, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета вооруженных сил Казахстана 27 марта в ходе учений погибли 13 находившихся на борту военнослужащих. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Весь личный состав вооруженных сил Казахстана выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших боевых товарищей. Руководством Министерства обороны будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи.

Вертолет Ми-8 разбился 27 марта в Кызылординской области. Министерством обороны совместно с Министерством внутренних дел начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиапроисшествия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.-0-

В Казахстане разбился военный вертолетВ Казахстане разбился военный вертолет
Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит Министерству обороны РК.

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Теги
авиакатастрофа, Казахстан
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