В Казахстане при пожаре погибли пятеро детей

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро детей погибли при пожаре, который произошел в городе Жанатасе Жамбылской области Казахстана, сообщает Казинформ.

Главный специалист ДЧС региона Сауле Мунатаева рассказала, что во время пожара дети были дома одни. По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. Дети отравились угарным газом и были госпитализированы, однако через некоторое время скончались. Самому младшему ребенку было около года, старшему - около шести лет.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

На место трагедии выехали прокурор области Нургалым Абдиров и начальник департамента полиции Жанат Сулейменов.

Сообщается, что пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь местных исполнительных органов, в том числе помощь психологов и организация похорон.-0-