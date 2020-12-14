В Казахстане при пожаре в поезде пострадали пять человек

14 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане в багажном вагоне поезда, следующего из Мангышлака в Актобе, произошел пожар, пять человек получили ожоги.

Как сообщил официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона. В тушении огня принимали участие более 30 пожарных и 7 единиц техники. Чтобы не позволить пламени распространиться, пришлось отсоединить багажный вагон от остального состава.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Известно, что среди них один ребенок.-0-