В Казахстане при столкновении двух авто погибли 6 человек

16 сентября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. При столкновении двух автомашин на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана взорвался газовый баллон, погибли 6 человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

"Водитель автомашины марки "Мазда" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Опель". При столкновении произошло возгорание автомобиля "Мазда" и взрыв газового баллона", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомашины "Опель" госпитализирован в больницу, а его супруга и сын от полученных травм скончались на месте. "Водитель автомашины "Мазда", его супруга, сын и внук сгорели в салоне автомашины", - уточнили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-