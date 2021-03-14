В Казахстане приступили к расшифровке бортового самописца потерпевшего крушение Ан-26

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстанские спасатели обнаружили бортовой самописец потерпевшего накануне крушение самолета Ан-26, начата его расшифровка. Сообщение пресс-службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана цитирует ТАСС.

"Правительством Республики Казахстан для расследования авиационного происшествия создана экспертная комиссия из числа представителей КНБ, министерств обороны и внутренних дел. В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с родными и близкими экипажа работают психологи. Кроме того, для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя КНБ в Алмате.

"Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий", - отметили в пресс-службе.-0-