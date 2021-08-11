В Казахстане приступили к вакцинации студентов от коронавируса

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Казахстана завершает вакцинацию от коронавируса педагогов школ и приступает к прививочной кампании в отношении студентов старше 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Алексея Цоя.

"Завершается вакцинация педагогов и персонала школ. Начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше. Переход на традиционный формат обучения в школах возможен при стопроцентной вакцинации педагогов и персонала за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в течение последних трех месяцев", - сказал он.

Глава ведомства также считает целесообразным при входе в учебные заведения использовать мобильное приложение, которое предназначено для контроля и анализа сведений об эпидемической ситуации в стране. В свою очередь премьер-министр республики Аскар Мамин заявил, что обучение в новом учебном году начнется в традиционном формате с соблюдением санитарно-эпидемических мер.

В прошлом учебном году к занятиям в Казахстане приступили порядка 3,4 млн школьников, они обучались как в очном, так и в дистанционном форматах. В этом году, как ожидается, в школы пойдут 3,6 млн детей. Число учащихся в вузах и колледжах составит 650 тыс. и 470 тыс. соответственно.-0-