В Казахстане продолжат смягчать карантинные меры

21 апреля, Минск /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В зависимости от эпидемиологической ситуации в Казахстане продолжат постепенно смягчать режим карантина. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

"С 20 апреля в Нур-Султане и Алматы смягчен карантинный режим, возобновлена деятельность промышленных предприятий, в том числе строительная отрасль и некоторые виды услуг уже начали свою деятельность, - сообщил Аскар Мамин. - В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса. Такая же работа будет проводиться по другим регионам республики. Тем не менее, это возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 марта подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, 14 апреля он подписал указ о продлении режима ЧП до 1 мая. По последним данным, в Казахстане подтверждено 1852 случая COVID-19, с начала вспышки скончались 19 человек.-0-