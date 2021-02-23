В Казахстане произвели первую партию российской вакцины "Спутник V"

23 февраля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане на базе Карагандинского фармацевтического комплекса произведена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"В соответствии с поручением главы государства задача по налаживанию промышленного производства вакцины на базе отечественного фармкомплекса выполнена в кратчайшие сроки. Сегодня будет произведена отгрузка 90 тыс. доз вакцины во все регионы Казахстана. В марте 2021 года планируется произвести 150 тыс. доз, а с апреля месяца объемы будут доведены до 600 тыс. доз. Таким образом, наше население планомерно будет обеспечено вакциной против COVID-19 в достаточном количестве", - отметил премьер-министр Казахстана Ералы Тугжанов.

Всего в рамках соглашения о взаимопонимании, заключенного между казахстанским предприятием "СК-Фармация" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), планируется поставка более 2 млн доз вакцины с возможностью увеличения до 5 млн доз после прохождения всех стадий испытаний препарата.

Вакцинация в Казахстане идет по запланированному графику. Прививку в первую очередь получают медработники, педагоги, сотрудники силовых структур и студенты.-0-