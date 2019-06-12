В Казахстане прошла церемония инаугурации президента

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Касым-Жомарт Токаев во Дворце независимости Нур-Султана принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность главы государства, сообщает Tengrinews.kz .

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев, возложив правую руку на Конституцию.

После этого прозвучал государственный гимн и артиллерийские салюты в честь президента. По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил удостоверение и символы главы государства.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, на которых из семи претендентов победу одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей.-0-